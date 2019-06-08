وأعلن النادي الملكي، مساء الجمعة، انتقال هازارد إلى صفوفه رسميا، على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام يوم الخميس المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن متاجر الريال بدأت عرض قميص هازارد للبيع مقابل نحو 148 يورو (167 دولار)، وتابعت أن الرقم الذي سيحمله اللاعب بات معروفا الآن.

وتظهر الصور المنتشرة لقميص اللاعب الجديد أن هازارد سيحمل الرقم 7، وهو الرقم نفسه، الذي حمله ماريانو دياز، الموسم الماضي، والذي كان يحمله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل رحيله صوب يوفنتوس الإيطالي.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن "معضلة" قميص هازارد في ريال مدريد، حيث من المعروف أن اللاعب، البالغ من العمر 28 عاما، يحمل الرقم 10 مع تشلسي ومنتخب بلاده بلجيكا، إلا أن هذا الرقم محجوز للنجم الكرواتي لوكا مودريتش في الريال.

واقترحت إدارة النادي الإسباني الرقم 16 على هازارد، على اعتبار أن هذا هو الرقم الوحيد المتوفر حاليا، إلا أن اللاعب رفض، مما جعلها تمنحه رقم رونالدو السابق.

ومباشرة بعد انتشار صور قميص هازارد، توسمت الجماهير الريالية الخير في الرقم "7"، الذي يرتبط في أذهانها بإنجازات "الدون" التاريخية مع فريق العاصمة.