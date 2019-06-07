وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ليفربول تقدم في مفاوضاته مع النجم العاجي نيكولاس بيبي، واقترب من تقديم عرض تبلغ قيمته 80 مليون يورو لناديه ليل الفرنسي.

وفي حال انتقاله "للريدز"، سيشكل بيبي تهديدا حقيقيا لثلاثي ليفربول الهجومي، المكون من محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، إذ يمتاز بيبي بالنزعة الهجومية، ويلعب على الجناح، بنفس ميزات المهاجمين الثلاثة.

ولم يلاقي الثلاثي الهجومي أي منافسة حقيقية في خط الهجوم الموسم الماضي، مما ضمن لهم المشاركة أساسيين معا في 34 مباراة بالدوري، لكن قدوم بيبي قد يدفع أحدهم إلى دكة البدلاء في بعض المباريات.

ويفضل بيبي اللعب على الجناح الأيمن، وهو نفس مركز صلاح، كما يمتاز مثل الهداف المصري بالقدرة على التهديف، والتوغل من الطرف الأيمن خلال المباريات.

وحل بيبي (24 عاما) ثانيا في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، برصيد 22 هدفا، خلف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جرمان، الذي سجل 33 هدفا هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول تقدم في المفاوضات مع بيبي، وقد ينجح بالتوقيع معه، ليتفوق بذلك على بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، اللذان دخلا في مفاوضات مع ليل كذلك.

وتألق مهاجم كوت ديفوار بشكل لافت مع ليل، ونجح بقيادة الفريق للمركز الثاني في الدوري الفرنسي، وتحقيق التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.