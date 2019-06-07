ومؤخرا وضع باريس سان جرمان الفرنسي اسم كيلور نافاس على رأس اهتماماته، لتعويض رحيل حارسه الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون.

والأربعاء، أعلن نادي العاصمة الفرنسية، في بيان: "بعد تفكير طويل وهادئ، قرر باريس سان جرمان وجانلويجي بوفون عدم تجديد عقد حارس المرمى الأسطوري، الذي ينتهي في 30 يونيو".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن حارس النادي الملكي قد ينتقل إلى الدوري الفرنسي ابتداء من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن المفاوضات بين النادي الباريسي والمدريدي بدأت بالفعل.

ولم يكشف المصدر مطالب نافاس المادية، كما لم يذكر مسؤولو ريال مدريد تفاصيل العرض، الذي سيقدمونه للحارس البالغ من العمر 32 عاما.

وكان مدرب الريال، زين الدين زيدان، أخبر نافاس بالبدء في البحث عن فريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أصبح خارج مخططاته.

ومنذ رحيل الفرنسي زيدان عن رأس الجهاز الفني للريال، العام الماضي، وتعاقد إدارة "الميرينغي" مع كورتوا، فقد الحارس الكوستاريكي مركزه في تشكيلة الفريق الأساسية.

وفي حال نجح الانتقال، فسيكون ذلك بمثابة "الصفقة العكسية"، التي ينجزها مسؤولو سان جرمان، في وقت ما تزال إدارة الريال تتفاوض مع نظيرتها في باريس لإنجاح صفقتي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي لجلب اللاعبين من صفوف الأخير إلى معقلهم في "سانتياغو برنابيو".