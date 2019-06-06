وأوردت صحيفة "آس" الرياضية اليومية الإسبانية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن تشلسي وافق بالفعل على عرض تقدم به النادي الملكي لشراء اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 28 عاما.

وأوضحت الصحيفة أن هازارد، الذي يتدرب مع منتخب بلجيكا قبل مواجهة كازاخستان في تصفيات بطولة أوروبا 2020 مطلع الأسبوع المقبل، أحيط علما بالتفاصيل، وربما يتم الإعلان عن صفقة الانتقال خلال وقت قصير.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية، أن تشلسي كان يرغب أن يحصل على مبلغ في حدود 165.20 مليون دولار، وهي القيمة التي يمكن الوصول إليها في نهاية المطاف من خلال البنود المتعلقة بالأداء.

وقاد هازارد، الذي ينتهي عقده مع تشلسي في يونيو 2020، الفريق للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في باكو، الشهر الماضي، حين سجل هدفين في الفوز 4-1 على أرسنال الغريم اللندني.

وعقب تلك المباراة قال هازارد: "كنت أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وقد فعلت ذلك لمدة 7 سنوات. أعتقد أنه حان وقت الوادع".

وانضم صانع الألعاب الماهر إلى صفوف "البلوز"، قادما من نادي ليل الفرنسي في 2012 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، وفاز بلقب الدوري الأوروبي في أول موسم له مع ناديه الجديد.

وبعدها أحرز هازارد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في 2015 و2017 وكذلك كأس رابطة الأندية الانجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.