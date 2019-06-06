وأفاد نادي العاصمة في بيان بأن "قرار مواصلة الدرب معا هو نتيجة تخطيط مشترك، يعزز العلاقة بين الطرفين ويضمن الإرادة المشتركة اللازمة لبلوغ الأهداف الرياضية المحددة".

وسبق للمهاجم السابق أن دافع عن ألوان الفريق كلاعب لفترة 11 عاما، أحرز خلالها معه لقبه الأخير في الدوري المحلي، وذلك عام 2000.

أما منصب المدير الفني فيتولاه إينزاغي (43 عاما) في لاتسيو منذ صيف 2017، وقاده في العام ذاته إلى إحراز كأس السوبر الإيطالية.

وهذا الموسم، قاده إلى إحراز لقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا (2- 0)، ما أهله للمشاركة في الموسم المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بغض النظر عن مركزه الـ8 في البطولة المحلية.

وأوردت تقارير إيطالية في الآونة الأخيرة اسم إينزاغي كمرشح محتمل لتولي منصب المدرب في يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية خلفا لماسيميليانو أليغري، أو ميلان الذي افترق عن مدربه جينارو غاتوزو.