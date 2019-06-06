ونورد أهم المباريات التي جرى إعادتها:

- جنوب إفريقيا والسنغال في تصفيات مونديال روسيا 2018

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إعادة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال التي أقيمت في 12 نوفمبر 2018 ، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات مونديال روسيا 2017 والذى استضافه ملعب "بيتر موكابا"، واحتسب خلاله الحكم الغاني جوزيف لامبتى ركلة جزاء وهمية لصالح جنوب إفريقيا.

وكانت المباراة انتهت بفوز جنوب أفريقيا على السنغال بهدفين مقابل هدف، حيث سجل ثولانى هلاتشوايو هدف التقدم لصالح الأول من ركلة الجزاء التي لا أساس لها من الصحة.

وكانت المحكمة الرياضية قررت تأكيد إيقاف الحكم لامبتي مدى الحياة لثبوت تلاعبه في نتائج المباريات، ليقرر "فيفا" إعادة المباراة.

- البحرين وأوزبكستان في تصفيات مونديال 2006

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نتيجة مباراة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بين أوزبكستان والبحرين وأمر بإعادة لعب المباراة في أعقاب خطأ تحكيمي.

وقال الفيفا إن الحكم الياباني توشيميتسو يوشيدا ارتكب "خطأ فنيا" بإلغاء ركلة جزاء لأوزبكستان ومنح البحرين ركلة حرة بدلا من إعادة ركلة الجزاء.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن هناك مخالفة فنية جسيمة ارتكبها حكم المباراة الياباني استوجبت إعادة المباراة، بناء على طلب منتخب أوزبكستان إعادة المباراة رغم أن القرار ليس في مصلحته.

ولم ينظر الاتحاد إلى ادعاءات الاتحادين البحريني والأوزبكستاني واكتفى بقرار إعادة المباراة كحل وحيد للخروج من الأزمة.

- مصر وزيمبابوي في تصفيات مونديال 1994

تعتبر مباراة مصر وزيمبابوي ضمن الجولة السادسة والأخيرة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في عام 1994 أشهر المباريات التي شهدت جدلا في الكرة المصرية والدولية.

المباراة الملغاة التي أقيمت على استاد القاهرة انتهت لصالح المنتخب المصري 2- 1 شهدت العديد من الأحداث المثيرة والتي انتهت إلى قرار الفيفا بإعادتها مرة أخرى بمدينة ليون الفرنسية.

توقفت المباراة لأربع دقائق في الدقيقة 28 عقب تعرض لاعب زيمبابوي مرسيدس للرشق بالحجارة من قبل الجماهير وقام حكم المباراة الغابوني ديرمبا بالخروج من الملعب.

جرى إعادة المباراة في أرض محايدة وانتهت سلبا لتكون مدعاة لخروج منتخب الفراعنة من تصفيات المونديال حيث كان منتخب الفراعنة يحتاج للفوز أو التعادل بفارق الأهداف للتأهل لنهائيات 94.

- الأهلي والمقاولون في الدوري المصري

في موسم 1993، رفض النادي الأهلي خوض مباراته أمام المقاولون العرب قبل لعب الأخير مباراة كانت مؤجلة له، من مبدأ تكافؤ الفرص. إلا أن اتحاد الكرة المصري رفض طلب النادي الأهلي بالتأجيل، واعتمد قرارا بحسم نتيجة المباراة التي لم تلعب لصالح المقاولون. وبسبب تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري الممتاز قرر وزير الرياضة المصري إعادة المباراة وحل مجلس اتحاد الكرة.

- الزمالك والمقاولون في موسم 2000

وفي مباراة بين نادي الزمالك والمقاولون في موسم 2000 ، شهدت المباراة حادثة تعدي على الحكم من قبل جماهير الزمالك لتنتهي المباراة بإلغائها بسبب احتسابه ركلة جزاء لصالح المقاولون. وفي مباراة الإعادة فاز الزمالك بثلاثية أمام المقاولون العرب.

- الدوري التركي في عام 2005

في فبراير 2005 قرر اتحاد كرة القدم التركي إعادة لعب مباراة بين بشكتاش وجنشر لابربيرلي في إطار منافسات الدوري التركي بسبب خطأ في التحكيم حول تسجيل هدف للأخير قبل إطلاق صافرة الحكم ليأذن بلعب ضربة حرة مباشرة لفريق لابربيرلي.

- إنجلترا: دوري رابطة سبارتان ساوث ميدلاندز

قرر الاتحاد الإنجليزي في عام 2006 إعادة مباراة بين فريقي إدجوير تاون وهارفيلد يونايتد في دوري رابطة سبارتان ساوث ميدلاندز بسبب خطأ تحكيمي خلال تنفيذ ضربة جزاء لصالح يونايتد.

- دوري الدرجة الثانية في ألمانيا

في فبراير 2005، قررت محكمة الاتحاد الألماني لكرة القدم إعادة لعب مباراة جمعت بين ناديي فاكر بورغهاوزن أمام نادي آلن في إطار دوري الدرجة الثانية، بعدما تورط حكم اللقاء بالتلاعب في نتيجة المباراة بسبب المراهنات.