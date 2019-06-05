وحسب تقارير صحفية، فإن الثلاثي الهجومي للفريق المكون من محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، بالإضافة إلى المدافع الصلب فيرجل فان دايك، يتقاضون أعلى رواتب في الفريق.

ويحتل صلاح منفردا صدارة الأجر الأعلى في بطل أوروبا، إذ يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، يليه فيرمينو الذي يتحصل على 180 ألفا.

وفي المركزين الثالث والرابع، يأتي كل من ماني وفان دايك، حيث يحصل كل منهما على 150 ألف إسترليني في الأسبوع.

ومن المتوقع أن يعدّل ليفربول عقد الثنائي ماني وفان دايك، مع تألقهما اللافت خلال الموسمين الأخيرين، ودورهما البارز في تتويج الفريق باللقب الأوروبي السادس.

وسوف يستفيد النادي من رحيل بعض اللاعبين لتوفير زيادات متوقعة في رواتب بعض النجوم، حيث أعلن دانيل ستوريدج وألبرتو مورينو بالفعل رحيلهما عن النادي، فيما يقترب الحارس سيمون مينوليه من القرار ذاته.

ومن شأن رحيل الثلاثي أن يوفر مبلغ يقترب من ربع مليون إسترليني أسبوعيا، (120 لستوريدج و40 لمورينو و60 لمينوليه).