وهذا هو أول موسم يشارك فيه نادي سبورت الأسيوطي الذي اشتراه تركي آل الشيخ عام 2018، في صفقة لم تعلن عن قيمتها، وغير اسمه إلى "بيراميدز" صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 70 نقطة حتى الآن، مما يجعله يضمن التأهل لإحدى البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، قال آل الشيخ على فيسبوك: "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر".

وبعد ساعة من كتابة هذا المنشور، عاد ليضيف "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل .. كانت تجربة ممتعة ولتجربة أخرى إن شاء الله".

ولم يفصح آل الشيخ حتى الآن عن تجربته الجديدة. لكنه في فبراير الماضي أعلن نقل ملكية ناديه إلى الإماراتي سالم سعيد الشامسي، مع تصفية جميع استثماراته الرياضية في مصر.

وما هي إلا ساعات قليلة حتى عدل آل الشيخ عن قراره.

كما عدل آل الشيخ عن قرار اتخذه في سبتمبر الماضي، بشأن انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر نهائيا. وتعهد حينها بتوفير عقود احترافية للاعبي الفريق، وذلك حسبما أعلن عبر قناته التليفزيونية المغلقة حتى الآن.

وأقدم آل الشيخ على هذه الخطوة بسبب ما سماه "هجوما غريبا من كل جهة".

وتركي آل الشيخ هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كما أنه يرأس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وكثيرا ما هدد نادي بيراميدز بالانسحاب من سباق الدوري إذا استمر ما وصفه بـ"الظلم التحكيمي"، وطالب تركي آل الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل.

واتهم آل الشيخ التحكيم المصري بالانحياز ضد ناديه، وطالب بتحكيم أجنبي للمباريات أو الانسحاب من الدوري المصري.

واستجاب اتحاد الكرة المصري لطلب تركي آل الشيخ شريطة أن يتكفل النادي بمرتبات الحكام الأجانب.