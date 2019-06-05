ولم يكن وصول لوكا يوفيتش إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو مضمونا دائما، لكن ريال مدريد تمكن من إقناع اللاعب من التوقيع له عبر 5 مفاتيح، وفقما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأربعاء.

برشلونة أولا

كان يوفيتش (21 عاما) على رادار برشلونة الإسباني في بداية المطاف، الأمر الذي دفع ريال مدريد إلى التعجيل بإبرام الصفقة لتنحية غريمه التقليدي جانبا.

الاجتماع الأول

بدأت الأندية المهتمة باللاعب يوفيتش اتخاذ خطوات فعليه لضمه إليها، لكن ليس بقوة ولا فعالية ما قام به النادي الملكي.

وكشفت "ماركا" أن مدينة فالديباس في إسبانيا استضافت لقاء بين خوسيه أنخيل سانشيز المدير الرياضي للنادي، وفالي رمضاني وكيل اللاعب للتفاوض بشأن ضمه.

مفتاح في لشبونة

مع ارتفاع سعر اللاعب بعد ذيوع اسمه، تراجع برشلونة مجددا في منتصف شهر أبريل الماضي، وخرج من حلبة السباق، لا سيما أن اللاعب كان معارا من بنفيكا البرتغالي، مما مهد الطريق أمام ريال مدريد.

طول الأجل

كان يوفيتش يعلم أن مدريد يطرق بابه ويفضل أن ينضم إليه. وكان يعلم أيضا أنه لن يكون الانتقال سريعا، لكن كان يدرك أنه ليس انتقالا قصير الأجل، بل إن النادي كان يخطط للحصول على خدماته لستة مواسم أو أكثر.

الاتفاق مع فرانكفورت

لم يرغب فريق البوندسليغا في السماح للاعب بالرحيل عن مبلغ أقل من 70 مليون يورو، لكن مدريد بدأ التفاوض بمبلغ 50 مليون يورو.

وفي نهاية المطاف، تم الاتفاق والتأكيد، الثلاثاء، على أن يوفيتش سيغادر ضمن صفقة قيمتها 60 مليون يورو، حتى عام 2025.