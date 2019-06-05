ولم يخض ستوريدج (29 عاما) سوى مباراتين في المسابقة الأوروبية العريقة هذا الموسم، وظل جالسا على مقاعد البدلاء في المباراة النهائية، التي فاز بها فريقه على مواطنه توتنهام هوتسبر 2-صفر السبت.

وأكد فريق "الحمر" أيضا أن مدافعه الدولي الإسباني، ألبرتو مورينو، سيغادر بدوره ملعب "أنفيلد" مع انتهاء عقده الحالي.

وعلق مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على رحيل لاعبَيه على الموقع الرسمي للنادي قائلا: "الكلمات الأهم لقولها لهذين اللاعبين المميزين، هي شكرا".

وكان ستوريدج انضم إلى ليفربول في يناير 2013 قادما من تشلسي، وسجل بقميص "الحمر" 67 هدفا في 160 مباراة.

وأثنى كلوب على ستوريدج قائلا: "استحق دانيال أن يعتبر من عظماء العصر الحديث لليفربول"، مضيفا "بعض الأهداف التي سجلها لليفربول، كانت مهمة للغاية".

في المقابل، وصل مورينو إلى "أنفيلد" في أغسطس 2014 من إشبيلية الإسباني، ولعب 141 مباراة مع بطل أوروبا.

وأضاف كلوب "كانا هنا (في ليفربول) عندما وصلت كمدرب وخلال تلك الفترة ساعدا - مثل أي لاعب آخر - في ترسيخنا كفريق يسير في الاتجاه الصحيح"، قبل أن يختم "بدونهما لم يكن بإمكاننا أن نكون الفريق والنادي الذي نحن عليه الآن".