وهزمت كونتا، المصنفة 26 عالميا، وصيفة النسخة الماضية بمجموعتين 6-1 و6-4، لتضرب موعدا مع فوندروشوفا التي أصبحت أول مراهقة تصل دور الأربعة منذ بطلة 2017 اللاتفية يلينا أوستابنكو، وذلك بفوزها على مارتيتش المصنفة 31 بمجموعتين 7-6 (7-1) و7-5.

وكانت جو ديوري آخر بريطانية تبلغ هذا الدور عام 1983.

وكسرت كونتا (28 عاما) النحس الذي يلاحقها في رولان غاروس، إذ لم يسبق لها أن فازت بأي مباراة خلال مشاركاتها الاربع السابقة.

وتأهلت كونتا الى الدور نصف النهائي لاحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الثالثة في مسيرتها بعد بطولتي استراليا المفتوحة عام 2016 وويمبلدون عام 2017.

وقالت كونتا بعدما حققت فوزها الثالث على ستيفنز هذا العام "اللعب للمرة الاولى على ملعب (فيليب) شاترييه الجديد كان رائعا، خصوصا امام واحدة من أفضل اللاعبات في العالم".

وتابعت "أنا سعيدة جدا لأن الظروف (المناخية) كانت عاصفة، وسلون هي نوع من اللاعبات اللواتي بإمكانهن انتزاع المباراة".

ونجحت كونتا في كسر إرسال بطلة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة في الشوطين الرابع والسادس من المجموعة الأولى، لتفوز بها بعد 35 دقيقة

ومع افتتاح المجموعة الثانية كسرت كونتا، البالغة 26 عاما، إرسال منافستها، ما كان كافيا لحسم المجموعة والمباراة لصالحها.

وستكون مواجهة نصف النهائي الثالثة بين كونتا وفوندروشوفا، بعد الأولى عام 2018 في الدور الأول لدورة إنديان ويلز حين فازت الأخيرة بمجموعتين، قبل أن ترد البريطانية اعتبارها هذا الموسم في الدور ربع النهائي لدورة روما بفوزها بثلاث مجموعات.