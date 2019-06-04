وركز غلاف النسخة الورقية من الصحيفة الإسبانية، المقربة من النادي الملكي، الصادرة صباح الثلاثاء على ابتعاد نادي ريال مدريد الإسباني من الدخول في مفاوضات مع نيمار، وعنونت الصحيفة: "ريال مدريد يبتعد عن نيمار".

وكان نيمار بث السبت في حسابه على موقع إنستغرام شريط فيديو لسبع دقائق نفى فيه هذه الاتهامات بالاغتصاب، مؤكدا أنه وقع في فخ نصب له".

ولكي يعلن براءته، بث نجم باريس سان جرمان الفرنسي الرسائل الحميمية المتبادلة مع الشابة بما فيها الصور العارية التي استلمها منها، لكن ذلك أزيل الاثنين من الموقع.

وأعلنت شرطة ريو دي جانيرو، الأحد، أنها ستفتح تحقيقا حول موضوع نشر هذه الرسائل الحميمية، وهو عمل يعاقب عليه القانون البرازيلي.

وأكد المحامي المختص في القانون الجزائي، ليوناردو بانتالياو، لوكالة فرانس برس أن "نيمار يواجه عقوبة بالجسن من سنة إلى 5 سنوات"، مشيرا إلى أنه قد يستفيد من تفسير القانون الذي يأخذ بالاعتبار الدوافع التي أدت إلى القيام بهذا العمل.

وأوضح "هذا النوع من السلوك لا يعتبر جريمة إلاَ إذا كان هناك تصميم مقصود بعرض حميمية الضحية. هذه الحالة لا تنطبق على نيمار الذي قام بهذا العمل لكي يدافع عن نفسه ضد اتهامه بالاغتصاب".