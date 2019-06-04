وقال كلوب (51 عاما) لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أحب فرانز وهو يحبني، لكن لدي عقد طويل الأجل مع ليفربول".

وأوضح أنه يشعر بالسعادة "عندما يقول فرانز شيئا مثل هذا".

وتابع: "هذا أفضل بكثير مما لو كان سيقول إنه يعتقد أن كلوب ليس جيدا، وبجانب هذا فإن بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند لديهما مدربين جيدين".

وأوضح كلوب: "لا أعلم ماذا سيحدث خلال السنوات الخمس المقبلة وما بعدها. ربما يكون هناك مدربين مختلفين تماما في الصورة حينذاك".

وفي أعقاب فوز كلوب مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، أعرب بيكنباور عن أمله في أن يتولى مواطنه تدريب بايرن ميونيخ يوما ما.

وقال بيكنباور (73 عاما) في تصريحات صحفية: "لا أريد شيء أكثر له باستثناء قدومه لتدريب بايرن يوما ما".

وأضاف "ستكون هذه مواءمة جيدة، بالنسبة لي هو واحد من أفضل مدربي العالم".

يشار إلى أن كلوب يدرب ليفربول منذ عام 2015، وسبق له تدريب فريقي بروسيا دورتموند وماينز في الدوري الألماني.