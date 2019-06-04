وبثت شبكة "غلوبو" نص رسالة القطيعة مع المدعية وفيها يعلن المحامون في مكتب "فرنانديش إي أبرو" أن موكلتهم بدأت بالتأكيد لهم أن علاقتها مع نيمار كانت برضاها، ثم أصبح الأخير لاحقا عنيفا ومعتديا عليها.

وتابع المكتب أنه في الدعوى أمام الشرطة البرازيلية بمساعدة محام آخر، قامت الشابة بـ"وصف الأحداث على أنها اغتصاب، وهذا ادعاء مختلف كليا".

وعلى صعيد آخر، صرح متحدث باسم الاتحاد البرازيلي لوكالة فرانس برس "اقترحنا تأجيل هذا الاستماع"، بعد أن أشارت تقارير معظم الصحف البرازيلية إلى استدعاء نيمار للحضور، الجمعة المقبل، إلى مركز شرطة مكافحة الجرائم الإعلامية في ريو دي جانيرو (جنوب شرق) حيث يستعد مع منتخب بلاده لخوض كوبا أميركا.

وفي التاريخ المحدد، سيكون نيمار في بورتو أليغري (جنوب) حيث سيخوض المنتخب البرازيلي مباراة ودية الأحد مع هندوراس استعدادا للبطولة القارية التي تستضيفها بلاده من 14يونيو إلى7 يوليو.

وكان نيمار بث السبت في حسابه على موقع إنستغرام شريط فيديو لسبع دقائق نفى فيه هذه الاتهامات بالاغتصاب، مؤكدا أنه وقع في فخ نصب له".

ولكي يعلن براءته، بث نجم باريس سان جرمان الفرنسي الرسائل الحميمية المتبادلة مع الشابة بما فيها الصور العارية التي استلمها منها، لكن ذلك أزيل الاثنين من الموقع.

وأعلنت شرطة ريو دي جانيرو، الأحد، أنها ستفتح تحقيقا حول موضوع نشر هذه الرسائل الحميمية، وهو عمل يعاقب عليه القانون البرازيلي.

وأكد المحامي المختص في القانون الجزائي، ليوناردو بانتالياو، لوكالة فرانس برس أن "نيمار يواجه عقوبة بالجسن من سنة إلى 5 سنوات"، مشيرا إلى أنه قد يستفيد من تفسير القانون الذي يأخذ بالاعتبار الدوافع التي أدت الى القيام بهذا العمل.

وأوضح "هذا النوع من السلوك لا يعتبر جريمة إلاَ إذا كان هناك تصميم مقصود بعرض حميمية الضحية. هذه الحالة لا تنطبق على نيمار الذي قام بهذا العمل لكي يدافع عن نفسه ضد اتهامه بالاغتصاب".