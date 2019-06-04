ونقلت "فرانس برس" عن "القيصر"، الفائز مع بايرن بأربعة ألقاب في الدوري كلاعب وآخر كمدرب، "لا أرغب أكثر من رؤية كلوب في بايرن في أحد الأيام، سيكون خيارا جيدا".

وأثنت الصحف الألمانية على كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند غريم النادي البافاري، بعدما قاد ليفربول للفوز بلقب المسابقة القارية العريقة على حساب مواطنه توتنهام السبت (2-صفر).

وعنونت مجلة "كيكر" الإثنين "كينغ كلوب" (الملك كلوب)، واصفة مدرب ليفربول بأنه "وجه كرة القدم الألمانية".

وأفصح بكنباور (73 عاما) عن مشاعره في حديث خاص لمجلة "بيلد"، معتبرا كلوب "أحد أفضل المدربين في العالم"، موضحا "جلب كلوب أسلوبا جديدا في كرة القدم لألمانيا... ما بدأه في دورتموند، صقله في ليفربول".

في المقابل يسعى ليفربول، المنتشي بتتويجه الأول في دوري الأبطال منذ 2005 والسادس في تاريخه، لتجديد عقد مدربه الذي يمتد حتى عام 2022.

وأردف بكنباور "أعتقد أن مسيرة في انكلترا تفرغك من طاقاتك"، مضيفا "مع مسابقتي كأس (الرابطة وكأس إنجلترا) والدوري مع عدد أكبر من الفرق، عدد المباريات أكبر بكثير من الدوري الألماني".

وكان النادي الإنجليزي أقصى بايرن من ثمن النهائي في طريقه الى اللقب، بعدما ألحق به إيابا خسارة مذلة في عقر داره 1-3 (تعادلا سلبا في أنفيلد).