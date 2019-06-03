واتهمت عارضة أزياء برازيلية نيمار باغتصابها في أحد فنادق العاصمة الفرنسية، الشهر الماضي، إلا أن رد لاعب باريس سان جيرمان لم يتأخر.

ونشر نيمار مقطع فيديو، على حسابه في إنستغرام، يؤكد فيه أنه وقع ضحية "لفخ" نصبته عارضة الأزياء، قبل أن ينشر محادثاته معها على تطبيق واتساب بالكامل، ليكشف براءته من اتهام الاغتصاب.

وظهر نيمار مستاء في الفيديو، وقال "أنا متهم بالاغتصاب وما أمر به مزعج جدا. أود أن أريكم المحادثات الحميمة التي تبادلتها مع هذه الفتاة كي أكشف لكم ما حصل بالفعل. ما حدث هو محادثة طبيعية بين رجل وامرأة تربطهما علاقة حميمة".

وكشفت الرسائل المتبادلة أن الفتاة أرادت إقامة علاقة مع قائد المنتخب البرازيلي السابق بشكل صريح، حيث كانت ترسل له صورها العارية على حد قوله.

وذكرت "الماركا" أن التهمة الجديدة التي سيواجهها نيمار تتعلق بنشر صور شخصية للمرأة التي تتهمه بالاغتصاب، في اعتداء صريح على خصوصيتها.

وذكرت الشرطة البرازيلية أنها ستشرع في التحقيق مع نيمار، كما ستصادر هاتفه، من أجل التأكد من كل ما دار بين الشخصين.