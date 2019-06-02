وتورد وثيقة من الشرطة، حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، أن "حادثة الاغتصاب" وقعت يوم 15 مايو في الساعة الثامنة وعشرين دقيقة مساء في فندق فخم في باريس.

وذكرت الوثيقة أن المرأة توجهت إلى مركز للشرطة في مدينة ساو باولو يوم، الجمعة.

وبحسب وثيقة الشرطة، فقد قالت المرأة المجهولة إن نجم الكرة البرازيلي قابلها في فرنسا بعد تبادل رسائل عبر موقع "إنستغرام".

وأضافت أن ممثلا عن اللاعب اسمه غالو اشترى لها تذكرة سفر إلى باريس وحجز لها غرفة في فندق "سوفيتل باريس آرك دو تريومف".

وقالت إن نيمار كان ثملا عندما وصل إلى الفادق، بحسب الصحيفة البريطانية.

وخلال إفادتها للشرطة قالت المرأة "لقد تلامسنا.. لكن نيمار أصبح عدائيا وعنيفا ثم بدأ يمارس الجنس غصبا عنها ومن دون إرادتها".

وجاء في الوثيقة أيضا أن المرأة غادرت باريس عائدة إلى البرازيل بعد يومين من دون أن تقدم شكوى للشرطة الفرنسية، نظرا لأنها كانت تعاني من "صدمة".

وأشارت الوثيقة إلى أن المرأة ستخضع لفحوصات طبية كجزء من التحقيق في مزاعم الاغتصاب.

نيمار ينفي

ونفى نيمار هذه المزاعم وفق الوثيقة الصادرة عن الشرطة في البرازيل، ووصف والده ووكيل أعماله الاتهامات الصادرة عن امرأة لم تحدد هويتها بأنها "كيدية" ضد ابنه.

كما رفض ممثلون عن نيمار الرد على طلبات التعليق على الأنباء، غير أن والده نيمار دوس سانتوس، أنكر قيام ابنه بأي عمل خاطئ، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية.

يشار إلى أن النجم البرازيلي يستعد حاليا مع منتخب بلاده لخوض غمار بطولة كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا"، التي ستنطلق في البرازيل في الرابع عشر من يونيو المقبل، وتستمر حتى السابع من يوليو.

وكان نيمار أثار الجدل أكثر من مرة في الفترة القريبة الماضية، ومن بينها أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عاقبه بالإيقاف 3 مباريات في وقت سابق هذا الشهر بسبب الاعتداء على مشجع بعد خسارة باريس سان جرمان في نهائي كأس فرنسا أمام ستاد رين، وذكرت تقارير أنه دخل أيضا في مشاحنات مع زملائه في النادي الفرنسي.