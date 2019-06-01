ويحمل مدافع ميلان السابق باولو مالديني الرقم القياسي لأسرع هدف في مباراة نهائية بالمسابقة القارية العريقة وكان بعد 50 ثانية، وسجله في مرمى ليفربول بالذات في المباراة النهائية عام 2005، التي تخلف فيها الفريق الإنجليزي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول قبل أن يرد بمثلها في الثاني مدركا التعادل وحاسما اللقب بركلات الترجيح.

أما أسرع هدف في تاريخ المسابقة القارية فسجله مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي الهولندي السابق روي ماكاي، بعد 10 ثوان في مرمى ريال مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي نسخة موسم 2006-2007.