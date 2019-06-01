ومع تزايد التكهنات بشأن الطرف الذي ستكون له الغلبة في المباراة، يجتهد محللو كرة القدم لاستباق الأحداث واستقراء ما يمكن أن يشهده اللقاء، بناء على الحالة البدنية والفنية للاعبي الفريقين، وما قدموه من مردود على مدار موسم شاق.

وفي هذا السياق، سلط موقع ليفربول على الإنترنت، الضوء على 3 معارك جانبية، قال إنها ستلعب دورا مهما في حسم نتيجة اللقاء، وهي:

صلاح - فيرتونغن

يدخل محمد صلاح مهاجم ليفربول اللقاء متحليا بالثقة، بعد أن احتفظ بالحذاء الذهبي الذي يمنح لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وعينه على اللقب الأوروبي بعد صدمة نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد الإسباني.

وقدم النجم المصري مردودا جيدا خلال الأشهر القليلة الماضية، وسجل 5 أهداف في آخر 7 لقاءات ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 26 هدفا في كل المسابقات.

لكن مهمة صلاح لن تكون سهلة على ما يبدو أمام مدافع توتنهام البلجيكي يان فيرتونغن، الذي يرجح أن يفرض رقابة قوية على اللاعب الهداف.

وتحدى فيرتونغن (32 عاما) آلامه في اللقاء الأوروبي الأخير على أرض أياكس أمستردام الهولندي، حيث دخل المباراة مرتديا واقيا على الرأس وخرج منها بآخر على القدم.

إريكسن - فابينيو

يقول خبراء كرة القدم إن من يسيطر على منطقة وسط الملعب تكون له الكلمة العليا، وينطبق هذا على صراع ثنائي ستشهده المباراة المرتقبة بين لاعب وسط ليفربول فابينيو ونظيره في توتنهام كريستيان إريكسن.

وقدم فابينيو أداء مميزا خلال النصف الثاني من الموسم، وبات رجلا لا تستغني عنه تشكيلة المدير الفني يورغن كلوب، وأثبت كفاءته أكثر من أي وقت مضى خلال لقاءي برشلونة الإسباني في نصف النهائي، حيث نجح إلى حد كبير في إيقاف خطورة ليونيل ميسي.

وفي المقابل، فإن النجم الدنماركي إريكسن سيكون له دور مهم في اللقاء، إن نجح في الحفاظ على مستواه الرائع الذي ظهر به في نصف النهائي أمام أياكس تحديدا، وخلال معظم لقاءات توتنهام الأوروبية بشكل عام.

وغالبا ما يوظف ماوريسيو بوشيتينو المدير الفني لتوتنهام، إريكسن في مركز صانع اللعب أو المهاجم المتأخر، وسجل اللاعب الدولي 10 أهداف خلال الموسم وصنع 17 هدفا لزملائه.

كين - فان دايك

رغم مراوغات بوشيتينو بأن مشاركة مهاجم توتنهام الأساسي هاري كين غير مؤكدة، كشفت تقارير صحفية أن صاحب الـ25 عاما سيبدأ المباراة في التشكيلة الرئيسية، مما سيمثل عبئا كبيرا على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، مدافع ليفربول الهولندي المتألق فيرجيل فان دايك.

ويتوقع أن تكون مواجهة كين وفان دايك، واحدة من "أذكى" المواجهات الكروية، بين نجمين يتمتع كل منهما بلياقة ذهنية عالية وسرعة خاطفة في التسجيل أو خطف الكرات.

كما يرجح أن تكون ألعاب الهواء ساحة نزال كبيرة بين العملاقين المميزين في ضربات الرأس، علما أن فان دايك يتميز بقامة أطول قليلا من كين.

يشار إلى أن فان دايك واجه توتنهام 3 مرات سابقة منذ انتقل إلى ليفربول في شتاء 2018، وحقق الفوز مرتين وتعادل في الثالثة، ونجح خلال المباريات الثلاث في إيقاف خطورة مهاجم منتخب إنجلترا.