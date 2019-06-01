وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشبيه الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، الذي جاء إلى مدريد لحضور المباراة ودعم فريقه.

وجذب شبيه المدرب الألماني المئات من الجماهير حوله من الساعين لأخذ صور تذكارية معه قبل ساعات قليلة من النهائي الحلم.

ويخوض ليفربول النهائي الثاني على التوالي ويأمل ألا يكرر تجربة فالنسيا، الذي خسر اللقب في عامين متتاليين.

وتخشى الجماهير من عقدة النهائيات التي تلازم مدربه كلوب، وكذلك الفريق الذي لم يفز بأي نهائي منذ التتويج بلقب كأس الرابطة قبل 7 سنوات، حيث تأهل الريدز إلى نهائي مدريد بعد ريمونتادا تاريخية أطاحوا من خلالها ببرشلونة.

ويدخل الفريق المواجهة بصفوف شبه مكتملة بعد تأكيد المدرب تعافي النجم البرازيلي فيرمينو، فيما تأكد غياب الغيني نابي كيتا.

من جانبه، يخوض توتنهام النهائي الأوروبي الأول له في البطولة، حيث يسعى لأن يصبح ثالث نادي إنجليزي يتوج بالألقاب القارية الثلاثة.

ويواجه توتنهام هو الآخر عقدة النهائيات، إذ لم يحرز أي لقب خلال السنوات الإحدى عشرة الأخيرة.

ويراهن توتنهام على نجميه الكوري الجنوبي سون والبرازيلي لوكاس مورا، فيما لم تتأكد مشاركة الهداف الإنجليزي هاري كين العائد من الإصابة.