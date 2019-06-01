وكشفت المصادر لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية أن إدارة النادي كانت تنوي الإبقاء على المدرب الإيطالي الذي قاد الفريق قبل يومين للتتويج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حتى لو كان قد خسر البطولة.

والسبت أشارت تقارير صحفية إلى أن ساري أبلغ إدارة تشلسي، برغبته بالرحيل والعودة إلى إيطاليا حيث يتوقع أن يتولى تدريب يوفنتوس.

وتعاقد النادي اللندني مع ساري في صيف العام الماضي قادما من نابولي الإيطالي بعقد يمتد لموسمين، وتمكن من قيادته إلى إنهاء الموسم في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي وضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، قبل أن يتوج الأربعاء بلقب "يوروبا ليغ" على حساب الغريم اللندني أرسنال 4-1 في النهائي الذي استضافته مدينة باكو.

لكن اسم ساري (60 عاما) ارتبط في الآونة الأخيرة بعودة الى إيطاليا لتولي الإدارة الفنية لفريق السيدة العجوز خلفا لماسيميليانو أليغري، الذي رحل بنهاية موسم 2018-2019 بعدما قاد الفريق لتتويجه الثامن تواليا.

وأشارت تقارير صحفية في إيطاليا وإنجلترا، إلى أن ساري اجتمع الى مديرة النادي اللندني مارينا غرانوفسكايا الجمعة، وأبلغها برغبته في العودة الى بلاده، وأن المسؤولة أبلغته أنها ستبحث بشأن مستقبله مع مالك النادي الثري الروسي رومان أبراموفيتش.

وكان ساري قد تعرض لانتقادات خلال الموسم لا سيما من المشجعين، على خلفية أساليبه التكتيكية وتراجع الفريق في بعض المراحل وتلقيه هزائم قاسية، خاصة السقوط صفر-6 أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز.

وقال المدرب الإيطالي بعد الفوز باللقب القاري هذا الأسبوع، إنه سعيد ويرغب في الحديث مع إدارة النادي.

وأوضح: "على غرار كل نهاية موسم، يجب أن نعلم ماذا يمكن للنادي أن يقدم لي وما يمكنني القيام به لتحسين النادي. أحب البريمييرليغ. في الوقت الراهن أنا سعيد وأريد معرفة ما إذا كان النادي سعيدا".