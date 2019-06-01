وقال قائد برشلونة خلال حواره لقناة "فوكس سبورت": "الدوري الإسباني كله يفتقد لكريستيانو رونالدو وليس ريال مدريد فقط"، مردفا: "لقد جعل الريال أقوى فقد كان يسجل 50 هدفا في الموسم.اللاعبون الجيدون يجعلون المنافسة أقوى".

وأردف: "أنا ورنالدو لانعرف بعضنا بشكل جيد، فنحن نلتقي في الملعب أو في حفل الجوائز، لكن الأجواء بيننا إيجابية".

وكان "صاروخ ماديرا" قد رحل عن ريال مدريد بعد 9 سنوات قضاها في الدوري الإسباني، ليرحل إلى إيطاليا حيث حقق لقب الدوري هناك مع ناديه الجديد يوفنتوس.

ويتقاسم ميسي مع رونالدو جائزة الكرة الذهبية برصيد 5 مرات لكل منهما، وهي الجائزة التي تُمنح كل عام لأفضل لاعب في العالم.

وعن الخروج المذل لبرشلونة من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول، قال الساحر الأرجنتيني: "لم أكن أتوقع أن يحدث ما حدث مهما كانت الظروف، خاصة وأننا تعرضنا لتجربة قاسية في الموسم الماضي على يد نادي روما الإيطالي، كنا قد فزنا في الذهاب 3 - صفر، وبالتالي كان يجب علينا أن نمنع ليفربول من تسجيل هدف مبكر، لكنهم كانوا أفضل منا بدنيا، وارتكبنا العديد الأخطاء".

وتابع:" كنا قد نقدم موسما جيدا قبل لقاء الإياب في استاد أنفليد، وخسارتنا نهائي كأس ملك إسبانيا لصالح فالنسيا لم تكن بسبب الخسارة القاسية في ليفربول والخروج من دوري أبطال أوروبا".

وبالنسبة لعلاقته مع زميله السابق في "الكامب نو"، قال ميسي: "لا أزال اتواصل مع نيمار، فنحن مجموعة من اللاعبين لدينا مجموعة محادثة على تطبيق الواتساب تضم سواريز أيضا، ولكننا لا نتحدث كثيرا هذه الأيام".

وكان نيمار قد غادر برشلونة للعب في صفوف نادي باريس سان جرمان قبل موسمين، ولكن تجربته هناك لم تكلل بالنجاح المطلوب حتى الآن إذ فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه الجديد، مما حرمه من المنافسة على الكرة الذهبية.