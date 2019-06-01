وبعدما توقف امتد لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق غاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، و2019).

وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر"). وتقدم الفريق المضيف 1-صفر بهدف في الدقيقة 41 عبر الجزائري يوسف البلايلي. وفي الشوط الثاني، سجل الوداد هدف التعادل بكرة رأسية من لاعبه وليد الكارتي في الدقيقة 58، ألغاه غاساما دون اتضاح السبب المباشر.

وأظهرت لقطات الاعادة أن الكارتي لم يكن متسللا، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام. ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة الى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن إبلاغ الحكم اللاعبين أن تقنية الفيديو معطلة.