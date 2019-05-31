وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "إليفن سبورتس" التلفزيونية الرياضية، إن رونالدو يمتلك قدرات كروية مذهلة "في جيناته".

وتابع: "الاختلاف يكمن في عقليته. الطموح والدوافع أشياء لا يمكن شراؤها لكنها تكون موجودة منذ المولد".

وتابع مورينيو، الذي لا يزال عاطلا عن العمل منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل أشهر: "رونالدو سيبقى هكذا حتى النهاية. إنه من نوعية اللاعبين أصحاب العقليات الخاصة".

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن رونالدو رشح مورينيو، مدربه السابق في ريال مدريد الإسباني، لتدريب يوفنتوس خلفا لماسيمليانو أليغري.

وقبل أيام أعلن يوفنتوس رحيل أليغري، بعد 5 مواسم حافلة حقق فيها لقب الدوري المحلي 5 مرات، وكأس إيطاليا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبية مرتين.

وقالت صحف إيطالية إن رونالدو اقترح اسم مورينيو لتدريب الفريق، بعد أن عملا معا 3 مواسم في "سانتياغو بيرنابيو"، حيث حققا لقب الدوري الإسباني مرة وكأس ملك إسبانيا مرة، رغم توتر العلاقة بينهما وقت رحيل المدرب البرتغالي عن العاصمة الإسبانية.

وأشارت صحيفة "إلبيانكونيرو" التي تهتم بأخبار يوفنتوس، أن خورخي مينديز وكيل رونالدو أخبر إدارة "السيدة العجوز"، أن نجم الفريق والمدرب الذي لا يعمل حاليا، عليهما إصلاح العلاقة بينهما قبل اتخاذ قرار تعيين "سبيشال وان".