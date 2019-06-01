وقال منسق الأمن والطوارئ في مدريد دانييل فازكويز، إن الشرطة ووكالات الطوارئ أعدت عملية ضخمة في العاصمة الإسبانية لتجنب الحوادث ومساعدة الزوار الذين قد يواجهون مشاكل صحية.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، في يوم المباراة، السبت، وفقما نقلت رويترز.

وتشير التقديرات أن عدد المشجعين من توتنهام وليفربول، سيتراوح بين 70 و100 ألف مشجع ينتظر وصولهم إلى العاصمة الإسبانية لمشاهدة المباراة النهائية سواء في الملعب أو في الحانات المحلية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أصدر 35 ألف تذكرة فقط لمشجعي الفريق.