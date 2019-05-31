وأدخل لوف مستشفى في فرايبورغ جنوب غربي ألمانيا، بسبب معاناته من مشاكل في أحد الشرايين، نتيجة حادث تعرض له قبل أيام.

وأوضح الاتحاد الألماني في بيان، أن المدرب المتوج بكأس العالم 2014 تعرض لإصابة في عضلات الصدر خلال التدريب، تسببت بضغط على أحد شرايينه، مشيرا إلى أن مساعده ماركوس سورغ سيعوض غيابه عن المباراتين المقبلتين المؤهلتين لكأس أمم أوروبا، وذلك في 8 يونيو ضد المضيف منتخب بيلاروسيا، وفي 11 منه أمام ضيفه منتخب إستونيا.

وقال لوف (59 عاما) في بيان الاتحاد الألماني: "أشعر أنني بحالة جيدة، لكن عليّ الاعتناء بنفسي في الأسابيع الأربعة المقبلة".

وأضاف: "أنا على اتصال دائم بأعضاء الجهاز التدريبي للمنتخب وسنكون أيضا على اتصال عبر الهاتف على هامش المباراتين الدوليتين المقبلتين".

وأوضح الاتحاد الألماني أن سورغ سيلقى مساعدة مدرب حراس المرمى أندي كوبكه ومدير المنتخب أوليفر بيرهوف.

وقال بيرهوف: "الأمر الأكثر أهمية هو أن يوغي (لوف) سيستعيد عافيته البدنية كاملة في غضون أيام"، مضيفا: "رغم أنني أستطيع أن أقول لكم إنه يريد العودة إلى ملعب التدريب، فإنه محق في الاعتناء بنفسه".

وتابع: "ماركوس سورغ وآندي كوبكه يعرفان التدريبات والفريق جيدا، وسيناقشان كل شيء مع يوغي على أي حال".