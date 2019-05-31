وقرر رئيس الزمالك إلغاء مكافأة الفوز بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) التي كانت تقدر بـ8 ملايين جنيه، وعدم تجديد عقد المدرب غروس، وتعيين خالد جلال بدلا منه على أن يُشكل جهازه المعاون.

وكان جلال تولى مسؤولية القيادة الفنية للزمالك في الفترة ما بين أبريل 2018 ويونيو من نفس العام. وخلال هذه الفترة حقق الفريق الفوز في الأربع مباريات التي خاضها تحت قيادته، واقتنص لقب كأس مصر.

كما قرر مرتضى منصور عدم مواجهة حرس الحدود إذا تأجل لقاء الأهلي أمام المقاولون العرب، معلنا رحيل 5 لاعبين عن الزمالك، دون أن يذكر أسمائهم.

"كابوس غروس"

وهاجم رئيس الزمالك غروس، واصفا إياه بـ"الظالم والعنيد الذي أثبت فشله، وتتويجنا بالكونفدرالية كان بسبب الجمهور واللاعبين".

وأضاف "ظهرت العديد من المناوشات في التدريبات بسبب غروس. المدرب ظلم مدبولي وأيمن حفني ومحمد عنتر ومحمد حسن والعديد من اللاعبين (..) أخيرا انتهينا من كابوس غروس".

يذكر أن الأهلي يتصدر بطولة الدوري بـ74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك الذي يمتلك 67 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له مواجهات حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.