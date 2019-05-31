ويسعى اللاعب الصربي المصنف الأول والبالغ من العمر 32 عاما إلى الفوز بلقب فرنسا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته وظهر في أفضل حالاته في المجموعة الأولى أمام اللاعب السويسري حيث لم يخسر سوى ثلاث نقاط من ضربة إرساله.

وفقد جوكوفيتش تركيزه لفترة وجيزة عندما كسر لاكسونن ضربة إرساله في منتصف المجموعة الثانية لكنه استفاق سريعا ليتقدم بمجموعتين دون رد.

وبلغ لاكسونن المصنف 104 عالميا الدور الثاني مرة واحدة فقط في بطولة من الأربع الكبرى ولم يجد وسيلة للعودة في النتيجة اليوم حيث كسر جوكوفيتش إرساله مرتين في المجموعة الثالثة ليحسم الانتصار.

ومثل رفائيل نادال وروجر فيدرر استمتع ديوكوفيتش بقرعة سهلة في الأسبوع الأول من فرنسا المفتوحة وسيواجه الإيطالي الصاعد من التصفيات سالفاتوري كاروسو على مكان في الدور الرابع.

وقال جوكوفيتش للصحفيين "كان أمرا مثيرا حقا. المباراة الثالثة على التوالي التي أواجه فيها لاعبا لم التقيه من قبل.

وتابع "لكنه أمر جيد بسبب تعاقب الأجيال وظهور لاعبين جدد. سأحاول القيام بواجبي في كل مرة".

وكانت هذه بداية سهلة لديوكوفيتش مثل غريميه رفائيل نادال وروجر فيدرر حيث فاز الثلاثي بالمجموعات 18 التي خاضوها حتى الآن.

وقال جوكوفيتش الحاصل على 15 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "حاولت قدر الامكان الفوز بمجموعات متتالية وعدم قضاء الكثير من الوقت في الملعب".

وأضاف "كل الأمور تسير في الطريق الصحيح. لا تزال البطولة في مراحلها الأولى لكن تراودني آمال كبيرة فيها. أسعى دائما لتقديم أفضل ما لدي في البطولات الأربع الكبرى والحصول على فرصة للقتال على اللقب".