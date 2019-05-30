وفي مؤتمر صحفي للاعب في مقر النادي، أعلن سيرجيو راموس بقاءه في ريال مدريد، كما أعلن عن رغبته بالاعتزال في النادي "الملكي"، لينهي كل النقاشات حول مغادرته للفريق.

وقال راموس خلال المؤتمر: "لا أريد أن أثير قلق الجماهير. أنا مشجع مدريدي وأرغب بالاعتزال هنا".



وأضاف راموس: "لم ينتهي وقتي بعد. لطالما لدي جسد وروح سأحاول اللعب هنا.. لن أنتقل أبدا لفريق يلعب ضد ريال مدريد.. أنا قائد ريال مدريد وأشعر بالمحبة والمساندة".

وشهدت أروقة ريال مدريد الإسباني اضطرابات كثيرة في الأيام القليلة الماضية، بين القطبين الأكبر في النادي "الملكي"، وهما الرئيس فلورنتينو بيريز، والقائد راموس، قد تؤدي إلى رحيل قائد الفريق ومحبوب الجماهير.



وجاءت التقارير من إسبانيا لتؤكد نقلا عن مصادر داخل النادي أن "العلاقة بين بيريز وراموس متوترة، والتواصل شبه معدوم".



وقالت التقارير إن راموس يريد مغادرة النادي، ولديه عدة عروض، منها عرض ضخم من الصين، وآخر أوروبي.



وعن العرض الصيني قال راموس: "لن أكذب، العرض الصيني على الطاولة، لو لم أشعر بمحبة الجماهير لي هنا لرحلت. اليوم الذي سأرحل فيه سيكون من الباب الكبير لأنني أستحق ذلك".