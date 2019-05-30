ولم يحدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان إعلان التشكيلة، أسباب عدم استدعاء اللاعبين، في ظل تقارير صحفية عن رفض غلام المشاركة مع المنتخب في البطولة القارية التي تستضيفها مصر.

أما ديلور الذي يحمل الجنسية الفرنسية، فأبدى في الأسابيع الماضية رغبته في الدفاع عن ألوان المنتخب، مشيرا إلى أنه شرع في إجراءات الحصول على الجنسية الجزائرية استنادا إلى جذوره من جهة والدته.

واكتفى اللاعب عبر حسابه على "تويتر"، الخميس، بإعادة نشر التشكيلة الجزائرية المعلنة، مع تعليق بالفرنسية جاء فيه: "من كل قلبي معكم. في إمكانكم القيام بذلك (الفوز)، وستقومون بذلك. تحيا الجزائر".

كما غاب عن التشكيلة لاعب وسط شالكه الألماني نبيل بن طالب المصاب.

في المقابل، شهدت التشكيلة عودة لاعبين من ذوي الخبرة، يتقدمهم إسلام سليماني (30 عاما) لاعب فنربغشة التركي، وعدلان قديورة (33 عاما) لاعب نوتنغهام فورست الإنجليزي.

وتخوض الجزائر المتوجة باللقب القاري عام 1990 على أرضها، غمار البطولة التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو، في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا.

فيما يأتي التشكيلة:

حراسة المرمى:

رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، وعز الدين دوخة (الرائد السعودي)، وألكسندر أوكدجة (متز الفرنسي).

الدفاع:

عيسى ماندي (ريال بيتيس الإسباني)، ورامي بن سبعيني (رين الفرنسي)، ورفيق حليش (موريرينسي البرتغالي)، وجمال بن العمري (الشباب السعودي)، ويوسف عطال (نيس الفرنسي)، ومحمد فارس (سبال الإيطالي)، ومهدي زفان (رين الفرنسي).

الوسط:

إسماعيل بن ناصر (إمبولي الإيطالي)، ومهدي عبيد (ديجون الفرنسي)، وسفيان فغولي (غلطة سراي التركي)، وهشام بوضاوي (بارادو)، وهاريس بلقبلة (بريست الفرنسي)، وعدلان قديورة (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، ومهدي تاهرات (لنس الفرنسي).

الهجوم:

إسلام سليماني (فنربغشة التركي)، وآدم وناس (نابولي الإيطالي)، ورياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وبغداد بونجاح (السد القطري)، ويوسف بلايلي (الترجي التونسي)، وياسين براهيمي (بورتو البرتغالي).