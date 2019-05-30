وكان كاريوس اللاعب الأشهر في نهائي نسخة العام الماضي، بسبب أخطائه "القاتلة" التي أهدت ريال مدريد هدفين على حساب ليفربول، ليخسر فريقه اللقب الأوروبي في كييف.

وقرر مدرب ليفربول كلوب دعوة جميع اللاعبين المعارين لأندية بالخارج، لحضور نهائي البطولة السبت المقبل في مدريد، ومن ضمنهم كاريوس المعار لبيشكتاش التركي.



ووفقا لصحيفة "صن"، قرر كاريوس التوجه لعطلته الصيفية عوضا عن حضور النهائي، والسبب قلقه من تشتيت الانتباه عن ليفربول وليلته الكبيرة في النهائي.

وكان يتوقع أن تركز الصحافة الأوروبية على كاريوس في المدرجات في حال حضوره، خاصة بعد تواري الحارس الألماني عن الأنظار لمدة طويلة بعد أدائه "الكارثي" في كييف.



وعانى كاريوس كثيرا خلال موسمه مع بيشكتاش، وتعرض لحملة انتقادات عنيفة من الجماهير، وصلت لحد تخريب سيارة صديقته برش عبارة "الفاشل" على سيارتها.



وتحسن ليفربول كثيرا هذا الموسم من الناحية الدفاعية بعد تعاقده مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر، الذي ساهم مع خط الدفاع ليصبح ليفربول أقوى خط دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.