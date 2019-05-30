ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن توخل قوله إن نيمار ومبابي متشابهان لكنهما مختلفان في الوقت نفسه، مضيفا "لديهما ثقة هائلة بالنفس.. هذا واضح".

وأشار المدرب الألماني إلى أنه في الوقت الذي يحتاج فيه البرازيلي إلى الشعور بالحنان من الناس المحيطين به من أجل إحراز الأهداف، فإن اللاعب الفرنسي مهووس بتسجيل الأهداف.

وتابع "نيمار طيب وكريم جدا، لكن إذا لم يشعر بأنه محبوب، فإنه لن يقدم أفضل ما لديه، أداء نيمار يعتمد على بيئته ومحيطه".

وأردف قائلا "أما مبابي فيركز بشكل كبير على عمله.. حتى أنه يحسب الأهداف التي يسجلها خلال التدريبات.. يستحق حمل الرقم 9".

وتعني تصريحات توخيل أن مبابي يمكنه اللعب في مركز رأس الحرب الصريح (رقم 9) عوضا عن دوره الحالي حيث يميل أكثر للعب على الجناح الأيسر.

وأضاف "بالرغم من أن عمره لم يتجاوز بعد 20 سنة، لكنه مسؤول ومستقل بالفعل.. إنه رجل جيد ويعرف أنه يريد أن يصبح أفضل لاعب في العالم".

وتروج منابر إعلامية، منذ أيام، لتقارير إخبارية تفيد باقتراب ريال مدريد من التوقيع لنيمار ومبابي، إلا أن رئيس الريال فلورنتينو بيريز قال في مقابلة مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية "لم أتحدث مع زيدان ولا مع مبابي ونيمار".