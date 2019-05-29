وقال صلاح بشأن النهائي: "أنا متحمس جدا. العام الماضي خسرنا واليوم باستطاعتنا التعويض. لقد تفوقنا على توتنهام في الدوري، ولكن هذه النتيجة لا تهم".

وأضاف: "لم نتحدث مع المدرب حول التفاصيل حتى الآن، ولكننا نعلم قيمة مدربنا. الحظ عامل مهم ولكن علينا الاجتهاد كذلك".



ونجح ليفربول بالتفوق على توتنهام مرتين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ انتصر عليه بنتيجة 2-1 ذهابا وإيابا، ولكن صلاح فشل في التسجيل في مرمى النادي اللندني في المرتين.

وعن اللاعب الذي يتمنى اللعب معه في ليفربول، تحدث صلاح بحب كبير تجاه زميله السابق في روما الإيطالي، الدولي دانييلي دي روسي، الذي ودع فريقه قبل أيام، بعد مسيرة 18 عاما مع نادي العاصمة.



وقال صلاح: "دي روسي ليس فقط صديقا مقربا لي، ولكنه أسطورة لكرة القدم الإيطالية أيضا.. لا أعرف ماذا أقول".



وأضاف: "لقد تابعت مباراة روما الأخيرة وشاهدت مشاعر الجماهير التي وقفت لتحيته. لقد ضحى كثيرا للفريق. أود أن أشكره، هو من بين أفضل اللاعبين الذين لعبت بجوارهم".



وأشار صلاح إلى أنه يتمنى أن يرى دي روسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيسعده اللعب بجواره مرة أخرى، فهو اللاعب "المثالي"، حسب وصفه.



وسيواجه ليفربول غريمه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء السبت المقبل، على استاد "واندا ميتروبيليتانو" في مدريد.