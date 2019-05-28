وأثار أداء جريشة خلال المباراة النهائية التي جمعت بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، احتجاجا رسميا من الجانب المغربي.

وجاء في بيان الـ"كاف"، أنه على إثر مباراة الفريقين الأسبوع الماضي "قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقاف السيد جهاد جريشة لفترة 6 أشهر بسبب الأداء السيء"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وانتهت المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط، بالتعادل 1-1، لكنها شهدت احتجاجات على أرض الملعب من لاعبي الفريق المضيف.

وجاءت احتجاجات لاعبي وجهاز الوداد على خلفية إلغاء هدف لهم في أواخر الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد، وعدم احتساب ركلة جزاء لهم في الشوط الثاني، وذلك بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو "الفار".

وستقام مباراة الإياب لدوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة المقبل في رادس.