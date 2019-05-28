وخلال المؤتمر الصحفي لليفربول الثلاثاء، طلب أحد الصحفيين تعليقا من كلوب بشأن تصريح غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأن الفوز بلقب الدوري "أصعب" من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وجاء رد كلوب "ساخرا"، بالقول: "بالطبع بيب (غوارديولا) سيقول ذلك لأنه لم يحرز دوري الأبطال منذ مدة طويلة"، في إشارة لإخفاق غوارديولا بتحقيق دوري الأبطال في آخر 8 مواسم.



ولفت تصريح كلوب الأنظار، إذ بدأت جماهير كرة القدم بالمقارنة بين المدربين الكبيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الموسم المحتدم الذي جمعهما، والذي انتهى بتتويج غوارديولا ومانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي.

وبعد تصريح كلوب "الساخر"، لم يبخل الألماني بالإشادة بنظيره الإسباني، قائلا: "هو مدرب رائع ويستحق كل المديح الذي يحصل عليه. حاولنا أن نحرز الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولكن مانشستر سيتي كان الأفضل".



وبدا كلوب "مسترخيا" خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الكبيرة التي ستجمع فريقه ليفربول مع توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل، في مدريد.