وقال المدرب الألماني يورغن كلوب: "لا توجد أية فرصة لنابي، حتى لو بدأ بالتعافي بشكل جيد".

في المقابل، بدا كلوب أكثر تفاؤلا بشأن حظوظ مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو للمشاركة في نهائي مدريد، وقال: "بوبي تدرب مجددا الأسبوع الماضي وسيعاود التدريب الأربعاء. يبدو أنه في حالة جيدة، مما يعني أنه سيخوض النهائي. أنا متأكد".

واعترف مدرب بروسيا دورتموند السابق أن فريق "الحمر" يعيش حالة من "الإثارة الكاملة" قبل خوضه السبت نهائي المسابقة القارية العريقة للموسم الثاني تواليا، معتبرا أن فريقه قادر على فرض نفسه بعد خسارته للنهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد 1-3.

ونقلت "فرانس برس" عن كلوب، قوله: "نحن متحمسون جدا لفكرة أنه سنحت لنا مجددا هذه الفرصة. الأمر يتعلق بإدارة المسألة، وحتى الآن تمكنا من السيطرة على مشاعرنا".