ولم يحصد توتنهام أبدا لقب دوري أبطال أوروبا، واقتصرت إنجازاته القارية على لقب في بطولة كأس الكؤوس (الملغاة حاليا) موسم 1962-1963 ولقبين في كأس الاتحاد (يوروبا ليغ حاليا)، آخرهما موسم 1983-1984.

بينما حصد ليفربول 5 ألقاب، آخرها موسم 2004-2005، كما بلغ المباراة النهائية الموسم الماضي وخسر أمام ريال مدريد 1-3.

وأوضح شيرر، الذي تألق بقميص بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل في التسعينيات، أن ليفربول هو المرشح للفوز بالمباراة، بعد أن احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهزم توتنهام مرتين هذا الموسم.

وأضاف شيرر أن توتنهام لديهم سجل رهيب ضد ليفربول في السنوات الأخيرة، حيث فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 14 مباراة ضد "الريدز" على ملعب "أنفيلد"، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وأشار أسطورة الكرة الإنجليزية ومهاجم نيوكاسل السابق إلى أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون في الملعب، إلا أنه يعتقد أن رجال المدرب الألماني، يورغن كلوب، سيكافحون لاستعادة أعلى مستوى لهم بعد الإخفاق في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال شيرر: "إذا كان لاعبو ليفربول في فورمة جيدة. سيكون (الريدز) قادرا على هزيمة (السبيرز) بسهولة".

إلا أن نجم الكرة الإنجليزية تحدث عن مشكلتين أمام "الريدز"، أولهما إمكانية فقدان بعض الزخم في المباراة بسبب عدم اللعب لمدة 3 أسابيع كاملة، بعد أن أنهى ليفربول الموسم بقوة حين فاز في 9 لقاءات متتالية

والثانية أن كلوب لديه سجل سيء في نهائيات الكؤوس بشكل عام، حيث شارك المدرب الألماني في 7 نهائيات للكأس خسر 6 منها، وفقا لشيرر.

وتابع المهاجم السابق: "يحتاج كلوب إلى تحقيق لقب لإظهار كل الأعمال الرائعة التي قام بها في أنفيلد"، وذلك بعد الخسارة لـ3 ألقاب مع ليفربول، و3 مع بوروسيا دورتموند في مباريات نهائية.