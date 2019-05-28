وكتب دياز (59 عاما) في حسابه على موقع "تويتر": "أود أن أشكر صديقي تركي آل الشيخ لهذه الفرصة مع بيراميدز وللاعبين الذين قاموا بجهد كبير لتحقيق الأهداف، بما فيها الفوز على الأهلي والزمالك. سعيد للاستمتاع بثقافة هذا البلد الرائع مصر. تحياتي للجميع".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية حاليا، قد اشترى اسم ورخصة نادي الأسيوطي في صيف 2018 وغيّر اسمه إلى بيراميدز.

وبعد التعاقد مع البرازيلي، ألبرتو فالنتيم، والأرجنتيني، ريكاردو لافولبي، وحسام حسن للإشراف على الفريق، انتقل دياز إلى صفوف بيراميدز في يناير الماضي، وحقق معه 8 انتصارات و3 تعادلات في 12 مباراة في الدوري.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري مع 69 نقطة من 33 مباراة، ولديه مباراة واحدة لإنهاء موسمه، فيما يتصدر الأهلي مع 74 نقطة من 32 مباراة، ويحتل الزمالك المركز الثالث مع 66 نقطة من 29 مباراة.

واللافت أن بيراميدز حقق الفوز مرتين على الأهلي في الدوري، وفاز وتعادل مع الزمالك، بيد أنه أهدر الكثير من النقاط بتعادلاته الـ12.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن دياز، المهاجم الدولي السابق الذي أشرف على الهلال والاتحاد السعوديين سابقا، سيعود إلى الدوري السعودي من بوابة نادي الوحدة.

ولم تنته مسابقة الدوري العام المصري حتى الآن، والأرجح أن تستكمل جولاتها الأخيرة بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مدن مصرية حتى 19 يوليو المقبل، فيما تتبقى لبيراميدز مباراة واحدة.