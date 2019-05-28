وتقام كوبا أميركا في الفترة من 14 يونيو إلى السابع من يوليو، وتلتقي البرازيل، التي لم تحرز اللقب منذ 2007، مع بوليفيا في المباراة الافتتاحية في ساو باولو قبل أن تواجه فنزويلا وبيرو.

وذكر الاتحاد البرازيلي في بيان "دانييل ألفيس سيكون قائدا للمنتخب الوطني البرازيلي في مباراتيه الوديتين أمام قطر وهندوراس وفي كوبا أميركا بالبرازيل 2019".

وتم إبلاغ الظهير الأيمن ألفيس، الذي خاض 138 مباراة دولية مع البرازيل، بدوره الجديد يوم الأحد، وارتدى ألفيس (36 عاما) شارة قيادة البرازيل في 4 مناسبات من قبل، كان آخرها خلال الفوز1-صفر على ألمانيا وديا في 2018.

وأعلن تيتي مدرب البرازيل نيمار قائدا للمنتخب البرازيلي بعد خروج الفريق من دور الثمانية في كأس العالم على يد بلجيكا العام الماضي، لكنه واجه ضغوطا من أجل استبدال اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بسبب مشكلاته المتعلقة بالانضباط.

وعاقب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نيمار بالإيقاف 3 مباريات في وقت سابق هذا الشهر بسبب الاعتداء على مشجع بعد خسارة باريس سان جرمان في نهائي كأس فرنسا أمام ستاد رين، وذكرت تقارير أنه دخل أيضا في مشاحنات مع زملائه في النادي الفرنسي.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن تيتي أبلغ نيمار، السبت، بأنه لن يكون قائدا للمنتخب الوطني في كوبا أميركا.