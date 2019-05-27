وتعرض حامد لاعب منتخب مصر لإصابة أسفل الظهر قبل نحو ثلث ساعة من نهاية المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، عادل خسارة الفريق الأبيض ذهابا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

إلا أن اللاعب صاحب الـ30 عاما، صمم على استكمال المباراة ورفض مغادرة الملعب، رغم أن فريقه كان يمتلك تغييرين، أجريا في وقت لاحق بنزول محمود عبد العزيز وخالد بوطيب بدلا من محمد إبراهيم وحميد أحداد على الترتيب.

ومع اشتداد النزف جراء الإصابة التي لم تلتقطها الكاميرات التلفزيونية، اضطر حامد إلى تغيير سرواله أكثر من مرة، كلما ظهرت عليه بقع الدماء.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحامد وسرواله غارق في الدماء من الخلف، في إصابة تبدو غريبة ومشهد غير معتاد بملاعب كرة القدم.

ونال اللاعب الدولي الشهير بأدائه الرجولي، إشادات بالجملة من جماهير الزمالك على منصات التواصل، حيث وصف بـ"الرجل الحديدي" و"أسد الزمالك"، بسبب إصراره على استكمال المباراة ومردوده الرائع خلالها.

وقال الجهاز الطبي للزمالك بعد المباراة، إن إصابة حامد هي جرح أسفل الظهر، إلا أنه طمأن جماهير الزمالك أن الجرح ليس غائرا، مشيرا إلى أنه لن يتسبب في غيابه عن أي مباريات لاحقة.