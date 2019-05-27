ويلعب ليفربول أمام توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال في مدريد. وستلعب هولندا مع إنجلترا في قبل نهائي دوري الأمم في البرتغال في الـ6 من يونيو.

وقال كومان للصحفيين مع استعدادات هولندا لدوري الأمم "سيكون من المؤلم أن يخرج اللاعبان دون أي لقب بعد موسم رائع وبعد الاقتراب بشدة من الألقاب الكبيرة".

وأضاف "فان دايك وفينالدم لا يستحقان ذلك".

وكان كومان يخطط للذهاب بتشكيلة هولندا كاملة إلى نهائي دوري الأبطال في حال تأهل أياكس أمستردام.

لكن بعد خسارة أياكس أمام توتنهام في الدور قبل النهائي تقرر بقاء المنتخب الهولندي في البرتغال لخوض المرحلة الثانية من الإعداد لدوري الأمم.