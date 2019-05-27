وحسب بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، فإن "السيد الرئيس هنأ نادي الزمالك لفوزه بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشيدا بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب وأبناء الشعب المصري".

كما وجه السيسي "التحية للجماهير التي ساندت الفريق حتي تحقيق هذا الفوز"، حسب بيان المتحدث.

وتوج الزمالك بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه 5-3 على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

وفاز الفريق الأبيض 1-صفر في لقاء الإياب في الإسكندرية، ليعادل النتيجة الإجمالية بعد خسارته ذهابا في المغرب بالنتيجة ذاتها الأسبوع الماضي.

وأحرز المدافع محمود علاء الهدف الوحيد في مباراة الإياب في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم الإثيوبي باملاك تسيما ويسا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد.

ولعبت التكنولوجيا دورا مرة أخرى في الدقيقة الأخيرة عندما طرد عمر النمساوي لاعب وسط نهضة بركان، إثر استشارة حكم الفيديو المساعد، بعد ضربة بدون كرة في وجه محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الزمالك.

وحقق الزمالك أول لقب قاري كبير منذ فوزه بلقبه الخامس والأخير في دوري أبطال أفريقيا عام 2002.