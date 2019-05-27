ويدين الوحدة بتأهله إلى البطولة القارية للعام الرابع توالياً إلى هدافه وهداف الدوري الإماراتي الأرجنتيني سيباستيان تيغالي الذي سجل الهدف الـ 27 برأسية خادعة في شباك حارس مرمى العين في الدقيقة 87.

ولعب العين بعشرة أفراد منذ الدقيقة 63 بعد طرد مدافعه مهند العنزي.

وتقدم الوحدة إلى المركز الثالث برصيد 46 نقطة وبفارق الأهداف عن العين الرابع.

وضمن الشارقة بطل الدوري وشباب الأهلي الوصيف وبطل مسابقة الكأس مقعدهما المباشر في دوري أبطال آسيا، في حين سيلعب الوحدة والعين في الدور التمهيدي.

وفشل الجزيرة في حجز مقعد آسيوي بعدما تراجع إلى المركز الخامس برصيد 45 نقطة بخسارته أمام مضيفه النصر بثلاثة أهداف سجلها الإسباني الفارو نيغريدو (38) وطارق أحمد (53) والتشيلي روني فرنانديز (66 من ركلة جزاء)، مقابل هدف لعلي مبخوت (88).

ورفع النصر رصيده إلى 36 نقطة وبقي ثامنا.

وضمن عجمان المركز السابع برصيد 37 نقطة بفوزه على مضيفه الظفرة بأربعة اهداف سجلها السنغالي مامي تيام (12 و46) والبرازيلي فاندر فييرا (27 من ركلة جزاء) والمغربي عادل هرماش (33)، مقابل ثلاثة لسهيل المنصوري (20) وخالد باوزير (24 من ركلة جزاء) وحسن الحمادي (89).

وتعادل الوصل مع ضيفه الاتحاد كلباء بهدف لعلي صالح (5) مقابل هدف للمجري بالاش دودشاك (30).

ورفع الوصل التاسع رصيده الى 34 نقطة، مقابل 25 لاتحاد كلباء الحادي عشر.