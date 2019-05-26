وبحسب فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حكما سجل هدفا لفائدة أحد الفريقين، في مباراة ضمن الدرجة الرابعة من الدوري الهولندي.

وأضاف المصدر، أن الحكم، موريس باويس، كان يتولى مهمة التحكيم في مباراة جمعت كلا من فريقي "هاركيماسي بويز" و"هويك".

وفي إحدى اللحظات، قذف لاعب من فريق "هويك" الكرة بقوة صوب مرمى الفريق الخصم، لكنها لم تنجح في هز الشباك.

وحينما عادت الكرة إلى الملعب، حاول الحكم رفع قدمه للابتعاد عنها لكن بدلا من ذلك أصاب الكرة وهز الشباك.

والمثير في الأمر، أن الحكم أصر على احتساب الهدف رغم اعتراض اللاعبين، معتمدا على قاعدة في قوانين الكرة تعتبر حكم المباراة بمثابة أي لاعب آخر.

لكن هذا الهدف الذي تم احتسابه، لم يكن حاسما في المباراة، لأن فريق "هاركيماسي بويز" استطاع أن يفوز بأربعة أهداف مقابل اثنين، على الرغم من الهدف المثير للجدل والضحك.