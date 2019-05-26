وبحسب ما نقلت "سبورت بايبل"، فإن اللاعب البرازيلي، فاجأ مدرب الفريق، مارسيلينيو، الذي كان يمسك بمكيروفون في يده على أرض الملعب، وأوقعه أرضا.

واتجه باوليستا، صوب مدربه، كما لو أنه يريد أن ينتزع الكرة من قديمه، وبعد لحظات، صار الاثنان على الأرض، وسط حالة من المرح.

وتعرض النادي الكتالوني لهزيمة غير متوقعة، بنهائي كأس الملك الإسباني، وهو الذي حافظ على هذا اللقب منذ عام 2014.

وحسم فالنسيا المواجهة، التي أقيمت في مدينة إشبيلية، بالشوط الأول، حيث سجل المهاجمين الفرنسي كيفن غاميرو (الدقيقة 21) والإسبانيرودريغو (الدقيقة 33) هدفي اللقاء، مستغلين الأداء الدفاعي الهزيل لبطل إسبانيا، قبل أن يسجل ليونيل ميسي الهدف الوحيد في الدقيقة 73.

وتأتي هزيمة برشلونة لتعزز حالة "الاستنفار" التي تعيشها جماهير الفريق بعد الهزيمة "المذلة" بدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بنتيجة 0-4، مما قد يهدد مستقبل عدد من لاعبي برشلونة، ومدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي.