وتمكن بير، المصنف 51 عالميا، من حسم المباراة أمام خصمه المصنف 28، في ساعة و20 دقيقة.

ويعد هذا اللقب الثالث في مسيرة النجم الفرنسي بعد باشتاد في 2015، ومراكش المغربية في أبريل الماضي، فيما خسر ألياسيم مباراته النهائية الثانية بعد ريو في فبراير الماضي.

وسيتسلق بير الاثنين تصنيف اللاعبين المحترفين إلى المركز 38، بفارق موقع واحد عن مواطنه ريشار غاسكيه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بير قوله: "هدفي الاستمرار في حصد الانتصارات لكي أكون بين رؤوس المجموعات في ويمبلدون".

وأضاف: "الفوز في فرنسا أجمل مما اختبرته في باشتاد أو مراكش... هناك انتقادات كثيرة تجاهي، منذ بدأت (مسيرتي) حول تصرفاتي، الطريقة التي أغضب فيها أو أحطم المضارب أو انني لست لاعب كرة مضرب. ما أكدته أنني فزت بلقبين في غضون أسابيع قليلة".

ويلتقي بير في الدور الأول من بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، مع الروماني ماريوس كوبيل (83 عالميا).