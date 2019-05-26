وتقدمت غارسيا مبكرا في المجموعة الأولى، لكن ياسترمسكا قاتلت من جديد لتتعادل 3-3 بضربة قوية سقطت على الخط الخلفي.

وزادت اللاعبة الأوكرانية من وتيرة الأداء لتحسم المجموعة بمزيج يجمع بين تبادل الضربات القوية من الخط الخلفي والتقدم على الشبكة في بعض الأحيان لتتفوق على منافستها.

وابقت الضربات الأمامية الهادرة لياسترمسكا على سيطرتها على المجموعة الثانية، وتقدمت 5-3 وهو ما منحها الفرصة لكي ترسل لحسم اللقب.

وأنقذت غارسيا نقطتين لحسم اللقب ودفعت المباراة نحو مجموعة فاصلة بعد خطأ مزدوج من ياسترمسكا.

وعقب نهاية متوترة للمجموعة، سيطرت ياسترمسكا على الشوط الفاصل لتنضم إلى كيكي بيرتنز وكارولينا بليسكوفا وبترا كفيتوفا باعتبارهن الوحيدات اللائي فزن بلقبين هذا العام.

وقالت ياسترمسكا لمنافستها "كنتي دوما المثل الأعلى لي واشكرك على هذه المباراة.

ونقلت رويترز عن النجمة الأوكرانية "كنت هنا قبل عامين وخسرت في الدور الأول. كدت أن أخسر في نقطة حسم المباراة اليوم لكنني سعيدة بالفوز".