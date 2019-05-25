وسيتمكن بوتشيتينو من المغادرة مجانا من ناديه توتنهام هوتسبر، في حال تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا، وهو الشرط الذي نص عليه عقد المدرب الجديد الذي يمتد لعام 2023.

وتبدو فرصة بطل إيطاليا سانحة بالتوقيع مع المدرب الناجح، خاصة وأنه سيخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا السبت المقبل أمام ليفربول.



وأعلن يوفنتوس قبل أيام أن مدربه الإيطالي ماسيميليانو أليغري قرر المغادرة بعد نهاية الموسم، مما سلط الضوء على عدة مدربين لخلافته في تدريب بطل إيطاليا، أبرزهم الإسباني بيب غوارديولا والأرجنتيني بوتشيتينو.

ووقع بوتشيتينو العام الماضي عقدا طويل الأمد مع توتنهام، يستمر حتى عام 2023، براتب مرتفع يبلغ 9.6 مليون يورو سنويا.



وفي حال فشل بوتشيتينو بتحقيق دوري الأبطال، فسيتوجب على "اليوفي" أو أي ناد أوروبي يرغب بالتعاقد مع الأرجنتيني دفع مبلغ 30 مليون يورو، وهي قيمة كسر العقد.



ومع وجود الشرط "الاستثنائي" في عقد بوتشيتينو، ستقف جماهير وإدارة يوفنتوس أجمعها خلف النادي اللندني في نهائي دوري الأبطال السبت المقبل، فتحقيق الفريق للقب قد يعني فرصة "ذهبية" ليوفنتوس مع أحد أفضل المدربين في أوروبا حاليا.