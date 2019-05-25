وأظهر الفيديو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي وهو يقود السيارة التي اشتراها بمليون و120 ألف دولار أميركي تقريبا، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتأتي السيارة الرياضية ذات التصميم الأنيق بمحرك قوي بقوة 800 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 340 كيلومتر في الساعة.

وجاء هذا الفيديو في الوقت الذي يواجه فيه رونالدو تعقيدات جديدة في قضية الاغتصاب التي وجهتها ضده الأميركية كاثرين مايورغا.

وشهدت قضية الاغتصاب التي تلاحق رونالدو تطورا جديدا، إذ ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن محامي مايورغا أصبح الآن بإمكانه تتبع العنوان الكامل لمنزل رونالدو في إيطاليا، بعد موافقة السلطة المركزية على تقديم هذه المعلومات تحت ضغط الاستدعاءات والشكاوى.

ومن المتوقع أن يتم إرسال أمر باستدعائه في غضون الأسبوعين المقبلين، كما يشير التقرير، بمجرد اكتمال ترجمته إلى عنوان "الدون" لاستدعائه.

وكان محامو رونالدو قد رفضوا في وقت سابق الكشف عن أي تفاصيل عن محل إقامته، وبالتالي لم يتم إصدار أوامر استدعاء، لكن هذا الأمر تغير الآن مع هذا التطور الكبير في القضية.

ودفعت مزاعم الاغتصاب، التي تلاحق نجم كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تفوق النفي الكلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت "ماركا" الإسبانية أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي عيّن ديفيد تشيسنوف، الذي يعرف باسم محامي المشاهير، لتولي الدفاع عنه أمام هذه المزاعم المتزايدة.