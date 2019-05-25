وفي حديثه لمحطة "بي تي في"، وصف فيلكس (19 عاما) اللقاء الأول الذي جمعه برونالدو في مارس، عندما تم استدعاؤه لمعسكر منتخب البرتغال للمرة الأولى.

وقال فيلكس: "الأمر كان غريبا. لم أقابله شخصيا من قبل. عندما عدت للمنزل، أخبرت جميع أصدقائي بأنه مشابه تماما لشكله على لعبة بلاي ستيشن".



وأضاف: "إنه حلم تحقق بالنسبة لي. لم أذكر حتى ما الذي قاله، كنت فقط أفكر بأنني حقا بجانب كريستيانو رونالدو".



وسيلتقي فيليكس برونالدو للمرة الثانية بعد أسابيع، إذ تم استدعاء كل منهما لتمثيل البرتغال في الدور النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية في بورتو.

وخاض الشاب البرتغالي موسما رائعا مع فريقه بنفيكا، وساهم بتحقيق لقب الدوري مع فريق العاصمة، وأصبح من أبرز النجوم المطلوبين في الأندية الكبرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية.